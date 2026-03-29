Dia de emoções mistas na Boavista, na cidade do Porto. A equipa do Boavista SAD (que no ano passado estava na primeira Liga) foi despromovida no mesmo domingo em que o Panteras Negras FC, equipa formada pela claque, subiu de divisão.

A equipa da SAD foi derrotada pelo Lousada (2-0), para a jornada 28 do principal escalão da AF Porto, a Liga Pro. Com esta derrota, foi matematicamente confirmada a descida de divisão. Em 28 jogos, somam apenas dez pontos.

Por outro lado, o Panteras Negras FC, que militava na quinta divisão distrital da AF Porto, a última de todas, derrotou o Torrão por 3-0 e assegurou a subida à quarta divisão distrital.

O último classificado desta derradeira divisão é o... Boavista clube, com zero pontos, pois não conseguiu inscrever jogadores. Confuso?