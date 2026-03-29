Distritais: Boavista SAD desce no mesmo dia em que o Panteras Negras sobe
Equipa formada pela claque do emblemático clube foi feliz este domingo
Equipa formada pela claque do emblemático clube foi feliz este domingo
Dia de emoções mistas na Boavista, na cidade do Porto. A equipa do Boavista SAD (que no ano passado estava na primeira Liga) foi despromovida no mesmo domingo em que o Panteras Negras FC, equipa formada pela claque, subiu de divisão.
A equipa da SAD foi derrotada pelo Lousada (2-0), para a jornada 28 do principal escalão da AF Porto, a Liga Pro. Com esta derrota, foi matematicamente confirmada a descida de divisão. Em 28 jogos, somam apenas dez pontos.
Por outro lado, o Panteras Negras FC, que militava na quinta divisão distrital da AF Porto, a última de todas, derrotou o Torrão por 3-0 e assegurou a subida à quarta divisão distrital.
O último classificado desta derradeira divisão é o... Boavista clube, com zero pontos, pois não conseguiu inscrever jogadores. Confuso?