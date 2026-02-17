A Associação de Futebol (AF) do Porto suspendeu temporariamente os jogos da Liga Carlos Alberto, campeonato dos escalões de formação, após contestação dos pais e dos clubes devido à falta de condições nos recintos desportivos.

A direção da AF Porto confirmou a decisão através de um comunicado dirigido a clubes filiados, SAD´S, SDUQ´S (Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas) e árbitros. «Todos os encontros encontram-se suspensos até deliberação final sobre a matéria», pode ler-se. As partidas agendadas já para o próximo dia 21 de fevereiro encontra-se, assim, canceladas.

A decisão vem na sequência de preocupações manifestadas pelos clubes relativamente à falta de condições verificadas nos recintos desportivos. A associação, liderada por José Manuel Neves, tem agendada próxima quarta-feira, dia 18, uma reunião online com os emblemas filiados para analisar o formato da Liga Carlos Alberto.

De acordo com a informação mais recente da página oficial, a Liga AF Porto Carlos Alberto tem 410 equipas inscritas e cerca de 3500 atletas dos escalões sub-9, sub-8, sub-7 e sub-6.