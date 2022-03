O árbitro do encontro entre o São Félix da Marinha e o Senhora da Hora, da 1.ª Divisão da AF Porto foi agredido por um jogador do clube de Matosinhos.



A agressão ao juiz da partida ocorreu aos 80 minutos e fez com que o jogo fosse suspenso. O presidente do Senhora da Hora, Vasco Carvalho, condenou a atitude do seu jogador e lamentou o sucedido através das redes sociais.



«Dia muito triste para mim quando aos 80 minutos e com o resultado em 0-0 e o Senhora da Hora a jogar muito bem. Numa troca de palavras entre o árbitro e um atleta do Senhora da Hora, o nosso atleta foi expulso, disse que no ato da expulsão foi insultado pelo arbitro, e reagiu e agrediu o árbitro que terminou imediatamente o jogo. Atitude sem desculpa do atleta do Senhora da Hora, pois o árbitro estava a apitar bem e não há nada que justifique uma agressão a um árbitro ou a qualquer interveniente num jogo de futebol. Resta-me pedir desculpa a todos e lamentar profundamente o que aconteceu», escreveu o dirigente.