Uma finta, outra, um remate em jeito... Lá está, como diz o provérbio, «filho de peixe sabe nadar».

Ricardo Quaresma mostrou isso mesmo ao partilhar um vídeo em que mostra o talento do seu rebento de 9 anos com a camisola do Sporting.

Ricardo Quaresma, sim, tem o mesmo nome do pai, joga no Núcleo SCP Solar do Norte, escola do Sporting sediada no Grande Porto, na série 4 do campeonato de sub-10 da Associação de Futebol do Porto.

No passado sábado, Quaresma (o pai) foi vê-lo em ação no campo do Grupo Desportivo Águas Santas e aproveitou para mostrar os dotes do jovem craque.