A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) apelou à punição dos responsáveis pelo rebentamento de um petardo no balneário da equipa de arbitragem do jogo entre o Benfica do Ribatejo e o Grupo Desportivo de Rebocho, da segunda divisão da AF Santarém. O episódio, aliás, culminou no término da partida ainda no intervalo.

Através de comunicado, a APAF repudia «mais um triste episódio que envergonha o futebol português».

«Para a salvaguarda da modalidade e dos milhares de pessoas de bem que lhe dão vida, desde a base até ao topo, urge que os prevaricadores sejam punidos de forma célere e exemplar a nível desportivo e cível», pode ainda ler-se. Para a associação, «a perceção de impunidade e a ausência de segurança efetiva na maior parte dos jogos» pode estar na origem destes casos.

O comunicado termina com «uma palavra de incentivo e apoio» à equipa de arbitragem e a APAF assume que, «se nada for feito», poderá assistir-se, «de forma negligente, a uma catástrofe anunciada».