Farkhunda Muhtaj viveu na sexta-feira um dia especial: a capitã da seleção afegã de futebol juntou-se à equipa feminina do Benfica e cumpriu um dia de trabalho com o grupo que é atualmente o campeão nacional.

A jogadora de 23 anos conheceu as colegas temporárias ainda no Estádio da Luz, onde se equipou e tomou o pequeno-almoço com o restante plantel. Daí, seguiu-se o treino na Tapadinha, onde Muhtaj recebeu uma camisola do clube e liderou o habitual grito de força que a equipa faz antes dos jogos.

«Obrigado Benfica por esta experiência fantástica. Fizeram-me sentir em casa», agradeceu a jovem, nas redes sociais das águias.

Refira-se que Farkhunda Muhtaj nasceu no Afeganistão, mas vive no Canadá. Não faz parte do grupo de refugiados que chegou no mês de setembro a Portugal, mas está em solo português porque teve um papel importante na missão de resgate que viu chegar uma equipa das camadas jovens da seleção afegã.

Ora veja: