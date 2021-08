As imagens de desespero no aeroporto de Cabul correram mundo, com milhares de pessoas a tentar fugir do país face à ameaça dos talibãs. Um desespero que acabou por provocar várias vítimas mortais, algumas espezinhadas, outras a caírem dos aviões em pleno voo. Entre essas vítimas, soube-se agora, estava um antigo internacional jovem afegão encontrado, já cadáver, junto a uma das rodas de um dos aviões que aterrou no Qatar.

Foram imagens trágicas de centenas de pessoas a correr ao lado dos aviões. Algumas agarraram-se onde puderam, mas depois caíram quando o avião ganhou velocidade. O jovem Zaki Anwari, de 19 anos, foi um desses casos de horror. O jovem terá conseguido agarrar-se junto ao trem de aterragem de um dos muitos aviões que fez escala na capital do Afeganistão para resgatar pessoas que temiam represálias dos talibã por colaboração com as forças internacionais que estiveram no país.

Segundo revela a agência Ariana News, o corpo do jovem jogador foi encontrado junto a uma das rodas do avião de transporte um US C-17 quando aterrou no Qatar na passada segunda-feira. A morte de Anwari foi confirmada, mais tarde, pelo secretário geral para a Educação Física e Desporto do Afeganistão.

Antes da partida desesperada, o jovem jogador deixou uma última publicação no Facebook. «És o pintor da tua vida, não dês o pincel a outra pessoa», escreveu.

Anwari vivia em Cabul e frequentava o liceu francês da cidade, por sinal, uma das escolas com mais prestígio da capital. O jovem jogador foi internacional sub-16 e era um jogador muito querido por companheiros e treinadores. «Um irmão com quem partilhei memórias inesquecíveis e cuja perda me deixa sem palavras e com uma tristeza enorme», escreveu um amigo nas redes sociais.

Um antigo selecionador da formação do futebol afegão, Ali Askar Lali, também lamentou a perda do antigo internacional. «Que a sua alma descanse em paz e que a sua memória seja recordada», escreveu o treinador.