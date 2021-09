Portugal recebeu no domingo 80 afegãos, na maioria atletas da equipa de futebol feminino e familiares, elevando para 178 o total de cidadãos acolhidos após a emergência humanitária no Afeganistão, anunciou o Governo.

A chegada deste grupo resulta de uma operação conjunta que envolveu as autoridades portuguesas e norte-americanas e grupo foi acolhido provisoriamente em unidades de acolhimento da Grande Lisboa, devendo ser transferidos, posteriormente, para habitações autónomas de norte a sul do país.

No final de agosto, o ministro da Administração Interna disse que Portugal tem capacidade financeira para acolher «na casa das centenas» de refugiados afegãos, com prioridade para os grupos mais vulneráveis, isto é, «mulheres, designadamente mulheres magistradas, crianças, ativistas de direitos humanos e jornalistas».

«Em Portugal temos capacidade financeira, no âmbito do Fundo Asilo e Migração gerido pelo Ministério da Administração Interna, para acolher, com os atuais recursos, pessoas na casa das centenas», declarou Eduardo Cabrita. Leia mais na TVI24.