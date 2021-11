Felix Afena-Gyan. A 13 de março de 2021, o jovem ganês foi contratato pela AS Roma para jogar na equipa «primavera». A 21 de novembro, saiu do banco para garantir o triunfo da equipa principal com dois golos no reduto do Génova (0-2).



José Mourinho decidiu apostar no avançado de 18 anos, perante o nulo no marcador, ao minuto 74. Pouco depois, após belo lance individual de Mkhitaryan, Afena-Gyan inaugurou o marcador (82m).



O melhor estava guardado para o fim, de qualquer forma. O jovem que a AS Roma descobriu na EurAfrica Academy FC fechou o resultado com um golo fenomenal, um pontapé do meio da rua que não deu qualquer hipótese ao guarda-redes contrário.

A AS Roma ocupa a sexta posição na tabela classificativa da Serie A, com 22 pontos.