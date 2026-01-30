«Relatório de scouting» é um espaço de análise da ProScout, empresa especialista em scouting e análise, que todas as semanas vai destacar um jogador, do futebol português ou do futebol internacional, sobre o qual valerá a pena ficarmos atentos.

Afonso Moreira, o extremo que emigrou para dar o salto

Idade: 20 anos (19/03/2005)

Posição: Extremo Esquerdo/Direito

Clube: Lyon

Pé preferencial: Direito

País: Portugal

Afonso Moreira é um extremo português de 20 anos que esta época tem estado em destaque no Lyon, orientado pelo também português Paulo Fonseca. Fez toda a formação no Sporting, sendo sempre uma das principais figuras nos vários escalões por onde passou: destacava-se pela qualidade ofensiva na finalização e na criação de golos.

Na equipa principal do Sporting chegou a ser lançado por Rúben Amorim, mas não teve continuidade na sua aposta, tendo feito um total de apenas seis jogos. Contou também com uma passagem sem brilho pelo Gil Vicente, por empréstimo, e foi um dos bons valores da equipa B do Sporting que disputou a Liga 3 na temporada passada, tendo marcado oito golos nesse campeonato.

Após fazer a formação na Academia de Alcochete, o Sporting decidiu aceitar a proposta do Lyon e o jovem extremo rumou a França, no início da presente temporada.

Leva cinco golos e oito assistências em 25 jogos e tem sido uma aposta forte de Paulo Fonseca, após uma vaga de lesões que retirou das escolhas do técnico várias opções para o ataque. A nível de futebol internacional é também um jogador com presença regular nas várias seleções nacionais desde os Sub-17 aos Sub-21, somando no total 28 internacionalizações, onde marcou 7 golos.

Pontos fortes: velocidade, aceleração, drible, cruzamento, último passe, versatilidade

Afonso Moreira é um jogador versátil, que pode ocupar várias posições no ataque. Pode ser extremo esquerdo, a sua posição preferencial, mas também pode jogar na direita ou até mesmo como avançado centro. Esta temporada tem, por vezes, também sido utilizado como ala esquerdo, num esquema de três centrais.

É rápido, tem boa mudança de velocidade em espaços curtos e procura muitos movimentos na profundidade, de modo a explorar o espaço entre o lateral e o central adversário. Em campo aberto ou em lances de transição ofensiva, é um jogador que pela sua velocidade consegue causar muito perigo às defesas contrárias.

É também forte no drible e com qualidade em situações de duelo ofensivo de 1x1, fazendo uso das características físicas e da qualidade técnica para ultrapassar o marcador direto, procurando muito estas situações de iniciativa individual.

Esta época tem-se destacado sobretudo pela qualidade e pela quantidade de oportunidades de golo que tem conseguido criar dentro do processo ofensivo, quer precisamente por situações em que consegue sair em drible, mas também através de passes e cruzamentos, sendo mesmo um dos jogadores com maior volume de xA (expected assists) de toda Ligue 1.

Partindo da esquerda para dentro consegue oferecer golos à sua equipa, pela boa capacidade de remate que tem quando procura movimentos interiores.

Pontos a melhorar: decisões, maturidade tática/posicionamento, jogo aéreo

No que toca aos pontos a melhorar no seu futebol, Afonso Moreira poderá crescer com mais minutos continuados ao mais alto nível e ir sendo trabalhado por Paulo Fonseca para o ajudar a ter cada vez um maior entendimento de jogo a nível da decisões - timing do passe ou do cruzamento - tomadas no último terço do jogo. E ao nível da maturidade tática e posicionamento, especialmente numa época em que tem sido utilizado em vários papéis diferentes, desde ala esquerdo numa tática que utiliza três centrais ou extremo esquerdo em 4-2-3-1, experiências diferentes que também lhe poderão ser benéficas para crescer como jogador. Outro ponto em qyue apresenta algumas lacunas é em momentos de duelos em jogo aéreo.

Potencial

No meio de uma onda de lesões nos extremos do plantel do Lyon: Fofana, Ernest Nuamah e Ghezzal, à cabeça, Paulo Fonseca teve que acelerar a integração de Afonso Moreira e fazer do extremo português de 20 anos uma aposta regular na equipa principal do Lyon.

Aposta que tem sido certeira, como ditada pelos já referidos bons números apresentados pelo ex-Sporting: 5 golos e 6 assistências em pouco mais de 1200 minutos de futebol. Com este início prometedor, Afonso Moreira está a demonstrar ser capaz de apenas aos 20 anos ser um jogador com um nível de rendimento alto para uma equipa que luta por lugares europeus numa liga top-5 da Europa.

Contratado por apenas dois milhões de euros ao Sporting, o Lyon poderá ter aqui uma grande oportunidade de valorizar um jogador, que pelas suas características físicas e técnicas pode chegar a patamares elevados do futebol europeu e até no futuro entrar nas contas da seleção nacional.