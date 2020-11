Anele Ngcongca faleceu, esta segunda-feira, num acidente de viação quando fazia a viajem entre Joanesburgo e Durban.



Cedido pelo Mamelodi Sundowns, o jogador de 33 anos estava a caminho do seu novo clube, o AmaZulu, quando se despistou e acabou por perder a vida. Os dois emblemas emitiram um comunicado conjunto a lamentar o falecimento do defesa.



«AmaZulu e Mamelodi Sundowns FC enviam as mais profundas condolências à família, amigos, adeptos e antigos clubes de Ngcongca, assim como a todos cuja vida foi tocada por este excecional embaixador do futebol», referem.



Internacional pelos Bafana Bafana em 41 ocasiões, Ngcongca fez parte da seleção da África do Sul que participou no Mundial 2010 e jogou em clubes Genk e Troyes, além de Western United.