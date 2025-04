O futebol sul-africano está de luto. O Durban City FC confirmou no final desta terça-feira a morte de Sinamandla Zondi, jogador de apenas 22 anos.

Zondi desmaiou no aquecimento do jogo entre o Durban City FC e o Milford FC, da segunda divisão da África do Sul, sendo que tentaram logo reanimar o jogador mas sem sucesso. A partida acabou por ser interrompida ao intervalo, quando já se registava um resultado de 1-0 a favor do Milford FC, no entanto, foi mesmo suspensa aquando do anúncio da morte de Zondi.

«É com grande tristeza que confirmamos o falecimento de Sinamandla Zondi, conhecido como “Sgora”, um membro muito querido da família do Durban City. Sinamandla não era apenas um futebolista talentoso, era um companheiro de equipa, um amigo, um irmão, um filho e uma verdadeira inspiração para todos os que o conheciam. Os nossos pensamentos mais sinceros estão com a sua família, amigos, companheiros de equipa, treinadores e todos os afetados por esta trágica perda. Continuaremos a apoiá-los durante esta provação», escreveu o clube num breve comunicado nas redes sociais.

Sinamandla Zondi era profissional desde 2021.