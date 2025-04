Os sul-africanos do Mamelodi, comandados pelo português Miguel Cardoso, atingiram a final da Liga dos Campeões de África, ao empatar na visita aos egípcios do Al Ahly (1-1). Na primeira mão houve nulo.

Na tarde desta sexta-feira, o médio Taher Mohamed inaugurou o marcador a favor dos anfitriões, quando o relógio assinalava 24 minutos.

Na segunda parte, entre trocas e cartões amarelos, o defesa Ibrahim Yasser concedeu um autogolo, aos 89 minutos.

Assim, o Mamelodi eliminou o bicampeão em título e anseia repetir o feito de 2016. Por sua vez, o Al Ahly não sonha mais com a 11.ª conquista, as mais recentes conseguidas em 2024, 2023, 2021, 2020.

O emblema sul-africano comandado por Miguel Cardoso – líder no campeonato doméstico – aguarda pelos egípcios do Pyramids ou pelos compatriotas do Orlando – vice-líder no campeonato sul-africano.

«A confiança foi a decisiva. Confiámos na forma como vivemos estas experiências e na qualidade de cada um. Devo referir também a confiança que temos na nossa família e nos adeptos. Somos como irmãos. Fomos mais agressivos na frente e merecemos o resultado.»

«Não escolho qualquer adversário, as finais existem para vencer. Como treinador, é ótimo estar de novo numa final da Champions. Estou grato ao clube, aos meus jogadores e à minha família», disse Miguel Cardoso no rescaldo.

Há um ano, então ao leme dos tunisinos do Espérance de Tunis, Miguel Cardoso foi derrotado pelo Al Ahly na final da Champions.