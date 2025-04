Miguel Cardoso entrou a vencer no arranque dos “quartos” da Liga dos Campeões de África, no reencontro com os tunisinos do Espérance Tunis, emblema que deixou em dezembro.

Na tarde desta terça-feira, os sul-africanos do Mamelodi Sundowns triunfaram por 1-0.

Num encontro de sentido único – mas prejudicado pela qualidade do relvado – a resistência defensiva dos visitantes colapsou aos 54 minutos, quando o avançado Peter Shalulile capitalizou a assistência do médio Jayden Adams.

No calendário destes emblemas segue-se a segunda mão desta eliminatória, a disputar na Tunísia, na noite de terça-feira (20h).

A turma de Miguel Cardoso lidera a Liga de África do Sul, enquanto o Espérance Tunis está no topo do campeonato tunisino.

De recordar que o Espérance Tunis foi finalista derrotado na Champions africana em 2024, tendo conquistado a prova em 2019, 2018, 2011 e 1994. Por sua vez, o Mamelodi Sundowns fez a festa em 2016.

Estes emblemas vão disputar o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, em junho e julho. Os sul-africanos vão disputar o Grupo F – com Dortmund, Fluminense e Ulsan – enquanto o Tunis integra o Grupo D – na companhia de Chelsea, Flamengo e um emblema por designar.