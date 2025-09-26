OFICIAL: Miguel Reisinho junta-se a Nuno Santos no Mamelodi Sundowns
Ex-Boavista vai ser treinado por Miguel Cardoso no emblema da África do Sul
O Mamelodi Sundowns oficializou, esta sexta-feira, a contratação de Miguel Reisinho.
Através das redes sociais, o clube da África do Sul confirmou a chegada do médio português de 26 anos, que recentemente terminou contrato com o Boavista. Recorde-se que Miguel Reisinho se junta a Nuno Santos no conjunto de Miguel Cardoso, sendo que o avançado luso deixou o V. Guimarães a troco de um milhão de euros.
Na última temporada fez cinco golos em 30 jogos pela equipa principal do Boavista, que acabou por descer de divisão.
𝗠𝗜𝗚𝗨𝗘𝗟 𝗦𝗜𝗟𝗩𝗔 𝗥𝗘𝗜𝗦𝗜𝗡𝗛𝗢 𝗝𝗢𝗜𝗡𝗦 𝗧𝗛𝗘 𝗛𝗢𝗠𝗘 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦! 👆🏆— Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) September 26, 2025
Masandawana is thrilled to announce the arrival of Portuguese midfielder Miguel Silva Reisinho to the club! 🇵🇹
Give a warm welcome to our newest signing in the comments! ⬇… pic.twitter.com/NmXH0lqzZ7