O Mamelodi Sundowns oficializou, esta sexta-feira, a contratação de Miguel Reisinho.

Através das redes sociais, o clube da África do Sul confirmou a chegada do médio português de 26 anos, que recentemente terminou contrato com o Boavista. Recorde-se que Miguel Reisinho se junta a Nuno Santos no conjunto de Miguel Cardoso, sendo que o avançado luso deixou o V. Guimarães a troco de um milhão de euros.

Na última temporada fez cinco golos em 30 jogos pela equipa principal do Boavista, que acabou por descer de divisão.