Há 10 min
Cabo Verde: Bubista eleito o treinador africano de 2025
Bubista, selecionador de Cabo Verde, foi eleito o melhor treinador do ano 2025 da Confederação Africana de Futebol (CAF).
O treinador de 55 anos levou o país africano a um apuramento inédito para o Mundial 2026, depois de garantir o primeiro lugar no grupo D da qualificação.
O técnico está no comando da seleção cabo-verdiana desde 2020 e bateu a concorrência de Mohamed Ouahbi (sub-20 de Marrocos) e Hoalid Regragui (Marrocos).
