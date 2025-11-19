Bubista, selecionador de Cabo Verde, foi eleito o melhor treinador do ano 2025 da Confederação Africana de Futebol (CAF).

O treinador de 55 anos levou o país africano a um apuramento inédito para o Mundial 2026, depois de garantir o primeiro lugar no grupo D da qualificação.

O técnico está no comando da seleção cabo-verdiana desde 2020 e bateu a concorrência de Mohamed Ouahbi (sub-20 de Marrocos) e Hoalid Regragui (Marrocos).

RELACIONADOS
Mundial 2026: Cabo Verde vence Essuatíni e faz a festa por qualificação inédita
Irão bate Cabo Verde nas «meias» do Al Ain Internacional Cup