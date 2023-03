A seleção de São Tomé e Príncipe causou hoje surpresa ao empatar a dois golos frente a Serra Leoa, em jogo da terceira jornada do Grupo A de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN2023).

Os dois golos de São Tomé e Príncipe, que esteve por duas vezes na frente do marcador, foram da autoria do avançado Luís Leal, ex-BSAD e ex-Estoril Praia, aos 43 e 59 minutos, que valeu o primeiro ponto conquistado depois de duas derrotas pesadas, frente à Guiné-Bissau, outro país lusófono, por 5-1, e à Nigéria, por 10-0.

O Grupo A é liderado pela Nigéria, com seis pontos, seguido da Guiné-Bissau, com quatro, da Serra Leoa, com dois, e de São Tomé e Príncipe, com um, sendo que os dois primeiros se defrontam na sexta-feira na capital nigeriana, Abuja.