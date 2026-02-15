O FAR Rabat de Alexandre Santos qualificou-se para os «quartos» da Liga dos Campeões de África, após um nulo na visita ao reduto do Al Ahly.

No Cairo, a formação marroquina precisava apenas de somar pontos para assegurar a presença na próxima fase da competição e, por isso, o resultado beneficiou-a. Do outro lado, o Al Ahly, recordista de troféus da prova (12) já se encontravam apurados, independentemente do resultado deste jogo.

Ora, dentro das quatro linhas não existiu grande história em termos de golos marcados e alterações no Grupo B, mas fora dele houve episódios infelizes, com adeptos do Al Ahly a aplicarem uma verdadeira «chuva» de garrafas sobre os jogadores do adversário. Através de imagens partilhadas nas redes sociais é possível ver, inclusive, um atleta do FAR Rabat a ser atingido por um dos objetos arremessados.

Assista aqui ao momento: