VÍDEO: FAR Rabat, de Alexandre Santos, nos «quartos» da Champions de África
Nulo diante do Al Ahly marcado por «chuva» de garrafas contra os jogadores do FAR Rabat
O FAR Rabat de Alexandre Santos qualificou-se para os «quartos» da Liga dos Campeões de África, após um nulo na visita ao reduto do Al Ahly.
No Cairo, a formação marroquina precisava apenas de somar pontos para assegurar a presença na próxima fase da competição e, por isso, o resultado beneficiou-a. Do outro lado, o Al Ahly, recordista de troféus da prova (12) já se encontravam apurados, independentemente do resultado deste jogo.
Ora, dentro das quatro linhas não existiu grande história em termos de golos marcados e alterações no Grupo B, mas fora dele houve episódios infelizes, com adeptos do Al Ahly a aplicarem uma verdadeira «chuva» de garrafas sobre os jogadores do adversário. Através de imagens partilhadas nas redes sociais é possível ver, inclusive, um atleta do FAR Rabat a ser atingido por um dos objetos arremessados.
