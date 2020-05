Era conhecido como o “profeta” nos Camarões e faleceu no final da semana passada, num óbito que levou os seus seguidores a barricarem-se na sua casa. Frankline Ndifor, pastor religioso que foi candidato à presidência do país em 2018, morreu depois de afirmar que curava a doença colocando as suas mãos na cabeça dos doentes.

De acordo com a imprensa dos Camarões, o óbito aconteceu no sábado, 16 de maio. As causas da morte não são totalmente conhecidas. Os seus fiéis cercaram a sua casa, tentaram ressuscita-lo e rezaram para que tal acontecesse.

A situação motivou a intervenção das forças policiais, com uso de gás-pimenta para conseguirem entrar na casa onde estava Ndifor.