Depois do Burkina Faso e do Gabão, Paulo Duarte vai agora comandar a seleção do Togo, sucedendo ao francês Claude le Roy que comandou os Gaviões nos últimos cinco anos.

Depois de três passagens pelo Burkina Faso [2008/09, 2010/12 e 2016/18] e uma pelo Gabão [2012/13], entre outros clubes africanos, o treinador de Massarelos, que começou a carreira no U. Leiria, vai prosseguir a carreira em África.

Paulo Duarte, atualmente a treinar o 1.º de Agosto, em Angola, só vai assumir as novas em funções em agosto e assinou um contrato para os próximos três anos. O primeiro objetivo do treinador português de 52 anos será a fase de qualificação para o Mundial 2022.