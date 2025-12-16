A Nigéria foi derrotada pelo Egito esta terça-feira por 2-1 num particular de preparação para a CAN.

No Cairo, a equipa da casa entrou melhor e chegou ao golo por intermédio de Saber (28m) depois de um cruzamento rasteiro de Zizo.

Antes do intervalo, as «Super Águias» que tiveram Zaidu (FC Porto) na equipa titular, chegaram ao empate com um golo de Chidozie (45m+3). O antigo jogador dos dragões e do Boavista, encostou uma bola ao segundo poste num lance em que o guardião egípcio ficou muito mal na fotografia.

Aos 53 minutos, Mostafa Mohamed devolveu a vantagem ao Egito com um remate forte e rasteiro e garantiu o triunfo no encontro.

O Egito vai defrontar a seleção de Angola, Zimbabué e África do Sul na fase de grupos da CAN, já a Nigéria tem encontros marcados com a Tnazânia, Tunísia e Uganda.

Veja aqui o resumo do encontro: