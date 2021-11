O Togo, orientado pelo português Paulo Duarte, empatou esta quinta-feira na receção ao Senegal (1-1), em jogo do grupo H da qualificação da zona africana para o Mundial 2022.

A seleção do técnico luso adiantou-se no marcador aos 45+1 minutos, fruto de um autogolo de Pape Cissé, mas permitiu o empate já depois do minuto 90, aos 90+3 minutos, com um golo de Habib Diallo.

O Togo segue assim no segundo lugar do, com cinco pontos, os mesmos da Namíbia. O Seneal, já qualificado para o Mundial, lidera com 13 pontos. O Congo está no último lugar.