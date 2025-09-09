Angola recebeu e venceu as Ilhas Maurícias por 3-1, num jogo em que a equipa do técnico português Pedro Gonçalves precisou de ser superior na segunda parte para somar mais um triunfo na qualificação africana para o Mundial 2026.

Nzola colocou a equipa da casa em vantagem aos 17 minutos e pouco depois, Francois restabeleceu a igualdade no marcador (21 minutos). A verdade é que as estatísticas comprovavam algum equilíbrio no encontro, sendo que a segunda parte foi dominada pela seleção angolana.

Aos 57 minutos, um belo lance coletivo terminou com a finalização de Fredy e devolveu a alegria aos adeptos presentes no Estádio 11 de Novembro, em Luanda.

Assista aqui um dos golos de Angola:

Até final, destaque apenas para o golo de Zini, que confirmou a segunda vitória de Angola no Grupo D, estando agora com dez pontos somados, ao fim de oito jornadas.

Destaque para o nulo entre Gabão e Costa do Martim, duas seleções que lutam pelos dois lugares cimeiros do Grupo F e que, neste momento, se encontram em posição de apuramento para a fase final do Campeonato do Mundo.

No Grupo B, o Senegal levou a melhor sobre a República Democrática do Congo, por 3-2, e passou para o primeiro lugar, agora com dois pontos de avanço para o adversário direto. Gueye, Nicolas Jackson e Pape Sarr apontaram os golos da formação senegalesa, que até chegou a estar com dois golos de desvantagem no marcador.

Confira aqui os restantes resultados desta terça-feira:

Namíbia-São Tomé e Príncipe, 3-0

Quénia-Seicheles, 5-0

Serra Leoa-Etiópia, 2-0

Tanzânia-Niger, 0-1

Zimbabwe-Rwanda, 0-1

África do Sul-Nigéria, 1-1

Burkina Faso-Egito, 0-0

Togo-Sudão, 1-0

Benin-Lesotho, 4-0

Gâmbia-Burundi, 2-0

Mauritânia-Sudão do Sul, 0-0