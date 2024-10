Pedro Soares Gonçalves tornou-se o selecionador com maior longevidade ao serviço de uma seleção africana.

Com a saída de Aliou Cissé do Senegal, o técnico português passa a ter o registo mais longevo no continente, sendo que está à frente de Angola desde agosto de 2019, entrando também para o top-10 mundial nesta matéria.

Além disso, é o técnico com mais vitórias na história da seleção do país, com 26, estando apenas a um jogo de igualar Oliveira Gonçalves, como o técnico com mais jogos pelos «Palancas», com 58 jogos.

No palmarés tem apenas uma Taça COSAFA, conquistada pela seleção principal de Angola, em 2023/24.