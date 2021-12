Pedro Proença testou positivo para a covid-19, confirmou o Maisfutebol, e terá de cumprir dez dias de isolamento.

Nesse sentido, o presidente da Liga não poderá estar fisicamente presente nesta terça-feira na Assembleia Geral Extraordinária da Liga, podendo, naturalmente, acompanhar o desenrolar da reunião através de videoconferência.

Nesta AG serão discutidas e votadas alterações ao Artigo 46.º do Regulamento de Competições. A intenção passa por impor um limite mínimo de 13 jogadores (um dos quais guarda-redes) para que um jogo possa ser disputado, e não os habituais sete, evitando assim situações como a recentemente verificada no duelo entre Belenenses e Benfica. Os azuis entraram em campo com apenas sete jogadores, devido a um surto de covid-19, e o jogo foi dado por terminado logo após o intervalo, quando um jogador da equipa visitada ficou lesionado.