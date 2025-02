A Assembleia Geral da Liga de Clubes marcada para segunda-feira foi reagendada para as 14h30, depois do funeral de Jorge Nuno Pinto da Costa.

A reunião magna estava marcada para as 11h00, pouco antes da hora marcada para o funeral do ex-presidente do FC Porto.

Após a AG, e tal como previsto, vai realizar-se a 14.ª Cimeira de Presidentes, também na sede da LFPP, mas às 16h30, quase duas horas depois do inicialmente previsto.