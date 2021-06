O Benfica vai a Assembleia Geral (AG) ordinária no próximo dia 15 de junho, tendo a convocatória um ponto único, sobre a deliberação do «orçamento ordinário de exploração, o orçamento de investimentos e o plano de atividades, elaborados pela direção, bem como o parecer do Conselho Fiscal, para o exercício de 2021/2022», pode ler-se, na convocatória do Presidente da Mesa da AG, Rui Carlos Pereira.

Devido à pandemia da covid-19 e restrições a isso associadas, o Benfica informa que a votação do ponto da ordem de trabalhos «decorrerá presencialmente nas instalações» do estádio «no período compreendido entre as 10h e as 21h do dia 15 de junho, por via eletrónica».

Além disso, o Benfica refere que a apreciação dos documentos que vão a votação será feita até à meia-noite de 9 de junho, pelos associados com direito a voto na Assembleia Geral, através do e-mail mag15junho2021@slbenfica.pt, sendo que a Mesa da AG «responderá às questões colocadas pelos associados» até à meia-noite de 12 de junho.

«Os documentos que irão ser sujeitos a votação estarão disponíveis para consulta dos sócios a partir do dia 6 de junho de 2021» no sítio do Benfica, referem ainda os encarnados, que devem ter o pagamento de quota até, pelo menos, ao mês de abril deste ano.