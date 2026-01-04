É domingo no mundo, dia de futebol, dia de se apresentar o líder do campeonato. O FC Porto entra em campo às 18 horas, nos Açores, num difícil teste frente ao Santa Clara, de Vasco Matos.

De resto, lá por fora, há também muito por onde escolher. Em Inglaterra, por exemplo, há clássico de novos-ricos, entre o Manchester City e o Chelsea. Mas há também a receção do Fulham, de Marco Silva, ao campeão Liverpool, que não atravessa a melhor das fases.

Já em França é dia de dérbi, entre vizinhos: o PSG recebe o Paris FC, num jogo que promete agitar a capital francesa.

Na modalidades, destaque também para um dérbi, mas este de Lisboa, entre Benfica e Sporting, para o campeonato nacional de hóquei em patins, a partir das 15 horas.

Agenda do dia:

Liga, 17.ª jornada:

Rio Ave - Casa Pia, 15:30 (SportTV2)

Santa Clara - FC Porto, 18:00 (SportTV1)

Alverca - Famalicão, 20:30 (SportTV2)

II Liga, 17.ª jornada:

Penafiel - Paços de Ferreira, 11:00 (SportTV1)

Sporting B - Académico de Viseu, 11:00 (Sporting TV)

Liga inglesa, 20.ª jornada:

Leeds United - Manchester United, 12:30 (DAZN1)

Everton - Brentford, 15:00

Fulham - Liverpool, 15:00 (DAZN1)

Newcastle - Crystal Palace, 15:00

Tottenham - Sunderland, 15:00 (DAZN3)

Manchester City - Chelsea, 17:30 (DAZN1).

Liga espanhola, 18.ª jornada:

Sevilha - Levante, 13:00 (DAZN2)

Real Madrid - Betis, 15:15 (DAZN2)

Alavés - Oviedo, 17:30 (DAZN3)

Maiorca - Girona, 17:30 (DAZN2)

Real Sociedad - Atlético de Madrid, 20:00 (DAZN1)

Liga italiana, 18.ª jornada:

Lazio - Nápoles, 11:30 (SportTV2)

Fiorentina - Cremonese, 14:00 (SportTV3)

Verona - Torino, 17:00 (SportTV3)

Inter Milão - Bolonha, 19:45 (SportTV6).

Liga francesa, 17.ª jornada:

Marselha - Nantes, 14:00 (SportTV1)

Brest - Auxerre, 16:15

Le Havre - Angers, 16:15 (SportTV4)

Lorient - Metz, 16:15

PSG - Paris FC, 19:45 (SportTV3)

Liga Saudita:

Al Hazm-NEOM, 15:05

Al-Qadisiyah-Al-Riyadh, 17:30

Damac FC-Al-Hilal, 17:30

CAN2025, oitavos de final:

Marrocos - Tanzânia, no Estádio Prince Moulay Abdellah, Rabat, 16:00 (SportTV7)

África do Sul - Camarões, no Estádio Al Medina, Rabat, 19:00 (SportTV7).

Taça da Liga feminina, 1.ª fase, 3.ª jornada:

Série A:

Marítimo - Sporting de Braga, 15:00

Benfica - Vitória de Guimarães, 15:00

Série B:

Sporting - Torreense, 15:00

Rio Ave - Damaiense, 17:30

Allianz Cup Weekend, no Pavilhão Carlos Neto, em Leiria:

Jogo Fundação do Futebol (futebol adaptado), às 10:00

Final da Corporate Cup, às 11:00

Torneio triangular da Associação de Futebol de Leiria, às 13:00

Final four da Creators Cup, às 16:15

Liga Futsal, 15.ª jornada:

Torreense - Eléctrico, 18:00

Leões Porto Salvo - Famalicão, 18:00

Ferreira do Zêzere - Sporting, 20:00

Campeonato Nacional de hóquei em patins, 11.ª jornada:

Benfica - Sporting, 15:00

HC Braga - Turquel, 17:00

Carvalhos - Óquei de Barcelos, 18:00

Valongo - Juventude Pacense, 18:00

Oliveirense - Sporting de Tomar, 18:00

Sanjoanense - Riba d' Ave, 18:30

Póvoa - FC Porto, 20:30.

Rali Dakar, 1.ª etapa:

Yanbu – Alula, 305 km