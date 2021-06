Domingo em cheio, com vários motivos de interesse ao longo do dia. Há um incontornável Bélgica-Portugal às 20h00 (TVI), para os oitavos de final do Euro 2020, mas outros condimentos relevantes para este menu especial.

Antes do jogo que vai concentrar as atenções portuguesas, pode acompanhar o duelo entre os Países Baixos e a República Checa (17h00, SportTV1). Já depois das emoções do Campeonato da Europa, tem dois jogos da Copa América: Venezuela-Peru (22h00, SportTV3) e Brasil-Equador (22:00, SportTV2).

Enquanto espera pelo futebol ou se este nem for o seu desporto favorito, saiba que poderá seguir logo pela manhã a 9.ª prova do Mundial de Moto GP, com a participação de Miguel Oliveira, no Circuito de Assen (10h00, SportTV2).

A partir das 14h00, disputa-se o Grande Prémio da Estíria, 7.ª prova do Mundial de Fórmula 1. Para além disso, pode ainda acompanhar a Volta a França em bicicleta: este domingo correr-se a 2.ª etapa, entre Perros-Guirec e Mûr-de-Bretagne Guerlédan, ao longo de 183,5 km.

Principais jogos de domingo:

Campeonato da Europa (oitavos de final)

Países Baixos-República Checa, 17h00 (SportTV1)

Bélgica-Portugal, 20h00 (TVI)

Copa América (fase de grupos)

Venezuela-Peru, 22h00 (SportTV3)

Brasil- Equador, 22h00 (SportTV2)