Duas semanas depois, a Liga está de volta com o arranque da 25.ª jornada já esta sexta-feira. Nacional e Portimonense dão, pelas 20h30, o pontapé de saída para mais uma ronda de emoções que se jogará até à próxima segunda-feira.

De Liga será tudo para esta sexta-feira, mas no II escalão haverá três jogos. A saber:

Sporting de Covilhã - Académica, 15h30

Varzim - Benfica B, 18h00

Penafiel - Académico de Viseu, 20h30

Em Espanha regressa também a Liga espanhola, com um Levante-Huesca às 20h00.

Para os amantes das modalidades a oferta é vasta, com andebol, futsal, hóquei em patins (Valongo-Sporting, 15h00) e voleibol, com o segundo jogo da final do campeonato entre Fonte do Bastardo e Benfica a partir das 18h00.

Há ainda um dérbi feminino de râguebi: Sporting e Benfica medem forças na Supertaça pelas 11h00.