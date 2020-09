Benfica e Sporting de Braga dão continuidade à preparação para a época 2020/2021 com um jogo particular esta quarta-feira, a partir das 19 horas, no Estádio da Luz.

O dia fica ainda marcado por mais três jogos-treino entre equipas da I Liga portuguesa, dois deles a envolver o Paços de Ferreira: os castores defrontam o Rio Ave (10h00) e o Marítimo (17h00). Pelo meio, às 16 horas, há um Santa Clara-Moreirense.

Europa fora, dezenas de particulares de pré-época e com portugueses pelo meio. A exemplo, o Milan de Rafael Leão defronta o Novara (16h00) e o Betis, de William Carvalho, encontra o Almería de José Gomes (18h30).

Na Polónia, a valer, o Pogon Szczecin, onde jogam os portugueses Luís Mata e Tomás Podstawski, visita o Podhale Nowy Targ, em jogo da Taça.

Joga-se também no Brasileirão, com alguns jogos da sétima jornada: Ceará-Fortaleza (23h00), Fluminense-Atlético Goianiense (23h15) e Goiás-Corinthians (23h15).

Em paralelo, a seleção nacional continua a preparar a dupla jornada da Liga das Nações, ante Croácia e Suécia.