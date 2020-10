É já nesta sexta-feira que Benfica e Sporting de Braga vão ficar a conhecer os adversários na fase de grupos da Liga Europa. O sorteio está marcado para as 12 horas, e na cerimónia vai ser anunciado também o melhor jogador da edição 2019/20, com o português Bruno Fernandes entre os três finalistas.

O dia marcará ainda o arranque da terceira jornada da Liga portuguesa, e logo com dois jogos: Moreirense-Boavista (19h) e V. Guimarães-P. Ferreira (21h15).

Para esta sexta-feira estão agendadas várias conferências de imprensa de jogos do fim de semana, com destaque para Sérgio Conceição, que pelas 12h30 faz a antevisão da receção do FC Porto ao Marítimo.

Destaque ainda para os duelos do futebol internacional agendados para este dia: Union Berlim e Mainz abrem a ronda da Bundesliga às 19h30, Fiorentina e Sampdoria jogam para a Serie A às 19h45, e o Paris Saint-Germain recebe o Angers pelas 20 horas, em duelo da Liga francesa.