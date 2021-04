A Liga portuguesa prossegue neste sábado com mais dois jogos e um dos «grandes» em ação. O FC Porto recebe o Santa Clara pelas 20h30, já depois de Rio Ave e Gil Vicente medirem forças no Estádio dos Arcos (18h00).

Depois da pausa para as seleções, o futebol está de regresso em força com a inédita final da Taça do Rei (da época passada) entre Real Sociedad e Athletic Bilbao e mais jogos importantes em Espanha, Itália, França, Inglaterra e Alemanha. Alguns deles podem ser mesmo decisivos (ver-se-á lá mais para a frente) na luta pelos títulos nacionais.

Há também muitas modalidades e Miguel Oliveira em ação na qualificação da 2.ª prova do Mundial de MotoGP no Qatar.

O ESSENCIAL DESTE SÁBADO:

II Liga:

Vizela - Estoril Praia, 11:00 (SportTV1)

FC Porto B - Arouca, 15:00 (Porto Canal).

Taça do Rei 2019/20

Real Sociedad - Athletic Bilbau, 20:30 (SportTV5).

Liga espanhola:

Granada - Villarreal, 13:00 (Eleven Sports 1)

Real Madrid - Eibar, 15:15 (Eleven Sports 1)

Osasuna - Getafe, 17:30 (Eleven Sports 2).

Liga alemã:

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt, 14:30 (Eleven Sports 2)

Bayer Leverkusen - Schalke 04, 14:30

Wolfsburgo - Colónia, 14:30 (Eleven Sports 4)

Mainz 05 - Arminia Bielefeld, 14:30

Augsburgo - Hoffenheim, 14:30

Leipzig - Bayern Munique, 17:30 (Eleven Sports 1)

Borussia Mönchengladbach - Friburgo, 19:30 (Eleven Sports 1).

Liga italiana:

AC Milan - Sampdoria, 11:30 (SportTV5)

Atalanta - Udinese, 14:00 (SportTV5)

Benevento - Parma, 14:00

Cagliari - Verona, 14:00

Génova - Fiorentina, 14:00

Lazio - Spezia, 14:00

Nápoles - Crotone, 14:00

Sassuolo - Roma, 14:00 (SportTV1)

Torino - Juventus, 17:00 (SportTV1)

Bolonha - Inter Milão, 19:45 (SportTV4).

Liga inglesa:

Chelsea - West Bromwich, 12:30 (SportTV3)

Leeds United - Sheffield United, 15:00 (SportTV3)

Leicester - Manchester City, 17:30 (SportTV3)

Arsenal - Liverpool, 20:00 (SportTV3).

Liga francesa:

Mónaco - Metz, 12:00 (Eleven Sports 2)

Paris Saint-Germain - Lille, 16:00 (Eleven Sports 3)

Lens - Lyon, 20:00 (Eleven Sports 2).

MODALIDADES

MotoGP: treinos livres do GP de Doha (Qatar), às 13:15 (SportTV2) e 17:20 (SportTV2) e qualificações, às 18:00 (SportTV2).

Surf: circuito Mundial de Surf WSL, prossegue 2.ª etapa, Rip Curl Newcastle Cup, em Newcastle, Nova Gales do Sul, Austrália, com a participação de Frederico Morais, até 11.

Futsal:

28.ª jornada

Portimonense - Leões Porto Salvo, 16:00

Benfica - Quinta dos Lombos, 17:00

Burinhosa - Fundão, 17:00

Candoso - Modicus, 17:00

Futsal Azeméis - Dínamo Sanjoanense, 17:00

Caxinas - Eléctrico, 18:30

Belenenses - Sporting, 18:30.

Basquetebol:

25.ª jornada

Benfica - Galitos, 15:00

Vitória de Guimarães - Académica, 15:00

Ovarense - Sporting, 16:00

FC Porto - CAB Madeira, 17:30 (Porto Canal)

Barreirense - Imortal, 18:00

Esgueira - Oliveirense, 20:30

Lusitânia - Maia Basket, 20:30 locais (21:30 em Lisboa).