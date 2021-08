O Benfica cumpre nesta quarta-feira o primeiro jogo oficial da nova época. Os encarnados defrontam o Spartak Moscovo de Rui Vitória num jogo vital para as aspirações do conjunto português no que à participação na Liga dos Campeões diz respeito: o pontapé de saída é às 18h00.

A 82.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta arranca nesta quarta-feira em Lisboa às 15h00. A capital acolhe um prólogo de 5,4 quilómetros e o pelotão percorrerá as estradas nacionais até 15 de agosto.

De volta ao futebol, o Belenenses realiza o último teste da pré-época: é às 11h00 diante da Roma de José Mourinho.

Nos Jogos Olímpicos há muito para anotar. Na canoagem, há portuguesas em ação nos K1 500 metros e presenças no atletismo e equestre. E muito mais para além disso: natação artística, baseball/softball, basquetebol, voleibol de praia, boxe, ciclismo, mergulho, andebol, hóquei, golfe, vela, escalada desportiva, skate, voleibol, polo aquático, halterofilismo e wrestling.