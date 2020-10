Prossegue e termina este domingo a terceira jornada da Liga.

O dia abre às 15h30, com o Nacional-Belenenses, e fecha às 21h00, com o Portimonense-Sporting. À tarde, joga-se o Famalicão-Rio Ave e o Benfica-Farense, ambos às 18h00. Já sabes que vai poder acompanhar estes jogos AO MINUTO no Maisufutebol.

Lá fora, em Itália, o início da tarde conta com um sempre intenso Lazio-Inter de Milão, a partir das 14h00. Às 17h00, o Milan de Rafael Leão recebe o Spezia e à noite, às 20h00, a Juventus de Cristiano Ronaldo defronta o Nápoles de Mário Rui, num jogo já envolvido em polémica.

Em Espanha, o Real Madrid desloca-se ao terreno do Levante, de Rúben Vezo e Hernâni, a partir das 15h00. Ao início da noite, às 20h00, o Barcelona de Trincão recebe o Sevilha, em Camp Nou.

Em Inglaterra, destaque para a receção da armada lusa ao Wolverhampton ao Fulham de Ivan Cavaleiro, a partir das 14h00. Depois, às 16h30, o jogo grande do dia na Premier League: o Manchester United de Bruno Fernandes recebe o Tottenham de José Mourinho e Gedson Fernandes.

A fechar o menu inglês, o campeão Liverpool, de Diogo Jota, desloca-se ao terreno do ainda invicto Aston Villa, às 19h15.

Em França, o Mónaco de Gelson e Florentino (pode estrear-se) mede forças com o Brest a partir das 14h00. À noite, o clássico entre o Lyon e o Marselha, de André Villas-Boas. O apito inicial está marcado para as 20h00.

Os jogos deste domingo:

Liga, 3.ª jornada:

Nacional - Belenenses, 15:30 (SportTV1)

Famalicão - Rio Ave, 18:30 (SportTV1)

Benfica - Farense, 18:30 (BTV)

Portimonense - Sporting, 21:00 (SportTV1).

II Liga, 5.ª jornada:

Varzim - Académica, 11:15 (SportTV1)

Benfica B - Estoril Praia, 11:15 (BTV)

Académico de Viseu - Leixões, 15:30

FC Porto B - Vilafranquense, 17:00 (Porto Canal).

Liga italiana, 3.ª jornada:

Atalanta - Cagliari, 11:30 (SportTV+)

Benevento - Bolonha, 14:00

Lazio - Inter Milão, 14:00 (SportTV3)

Parma - Verona, 14:00

AC Milan - Spezia, 17:00 (SportTV3)

Juventus - Nápoles, 19:45 (SportTV2).

Liga espanhola, 5.ª jornada:

Osasuna - Celta de Vigo, 11:00 (Eleven Sports 1)

Alavés - Athletic Bilbau, 13:00 (Eleven Sports 1)

Levante - Real Madrid, 15:00 (Eleven Sports 1)

Cádiz - Granada, 17:30 (Eleven Sports 1)

FC Barcelona - Sevilha, 20:00 (Eleven Sports 1).

Liga inglesa, 4.ª jornada:

Leicester - West Ham, 12:00 (SportTV2)

Southampton - West Bromwich, 12:00 (SportTV3)

Arsenal - Sheffield United, 14:00 (SportTV5)

Wolverhampton - Fulham, 14:00 (SportTV2)

Manchester United - Tottenham, 16:30 (SportTV2)

Aston Villa - Liverpool, 19:15 (SportTV2).

Liga francesa, 6.ª jornada:

Montpellier - Nimes, 12:00

Bordéus - Dijon, 14:00 (Eleven Sports 4)

Brest - Mónaco, 14:00 (Eleven Sports 3)

Metz - Lorient, 14:00

Estrasburgo - Lille, 14:00 (Eleven Sports 5)

Rennes - Reims, 16:00 (Eleven Sports 3)

Lyon - Marselha, 20:00 (Eleven Sports 2).

Liga alemã, 3.ª jornada:

Wolfsburgo - Augsburgo, 14:30 (Eleven Sports 2)

Bayern Munique - Hertha Berlim, 17:00 (Eleven Sports 2).