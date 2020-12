Terminada a ronda europeia, as competições domésticas voltam à ação já esta sexta-feira, em vários países.

Em Portugal disputa-se apenas uma partida da II Liga: Penafiel e Leixões medem forças às 20h30, com transmissão na SportTV1.

Na Alemanha, joga-se o dérbi de Berlim, entre o Hertha e o União, enquanto em Espanha o Athletic Bilbau recebe o Celta de Vigo. Já em França, o Marselha de André Villas-Boas desloca-se ao terreno do Nîmes, em jogo da 13.ª jornada da Ligue 1.

Na Liga, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, fará a antevisão ao encontro com o Tondela às 12h00, ao passo que o técnico do Sporting, Ruben Amorim, lança o duelo com o Famalicão a partir das 16h30.

Os jogos desta sexta-feira:

II Liga, 11.ª jornada, até 08:

Penafiel - Leixões, 20h30 (SportTV1).

Liga francesa, 13.ª jornada:

Nimes - Marselha, 20:00 (Eleven Sports 2).

Liga alemã, 10.ª jornada:

Hertha Berlim - Union Berlim, 19:30 (Eleven Sports 4).

Liga espanhola, 12.ª jornada:

Athletic Bilbau - Celta de Vigo, 20:00 (Eleven Sports 1).

Conferências:

Conferência de imprensa do treinador do Moreirense, César Peixoto, de antevisão do jogo com o Gil Vicente para a I Liga, no auditório do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, às 12:30;

Conferência de imprensa do treinador do Vitória de Guimarães, João Henriques, de antevisão do jogo com o Portimonense para a I Liga, no auditório do Estádio D. Afonso Henriques, às 12:45;

Treino da equipa do FC Porto, no Centro de Treinos PortoGaia, às 10:30 (à porta fechada), seguido de conferência de imprensa do treinador, Sérgio Conceição, de antevisão do jogo com o Tondela para a I Liga, às 12:00;

Treino da equipa do Sporting, na Academia de Alcochete, às 10:00 (à porta fechada), seguido de conferência de imprensa do treinador, Ruben Amorim, de antevisão do jogo com o Famalicão para a Liga, no Auditório Artur Agostinho, Estádio José Alvalade, às 16:30;

Conferência de imprensa do treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, de antevisão do jogo com o Moreirense para a I Liga, no auditório do Estádio Cidade de Barcelos, às 12:00;

Conferência de imprensa do treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, de antevisão do jogo com o Nacional para a I Liga, no Estádio de São Miguel, às 12:45 locais (13:45 em Lisboa).