Neste domingo prossegue a fase de apuramento para o Mundial 2022. Na Europa há mais de uma dezena de jogos, mas há igualmente duelos na África, no continente asiático e na América, com especial destaque para o Brasil-Argentina a partir das 20h00.

No ciclismo, a Volta a Espanha chega ao fim com um contrarrelógio que deverá consagrar Primoz Roglic pelo terceiro ano consecutivo.

Há ainda GP dos Países Baixos em Fórmula 1. O grande circo está de regresso ao circuito de Zandvoort e as luzes apagam-se às 14h00.

Destaque ainda para o fim dos Jogos Paralímpicos, o dérbi entre Sporting e Benfica no Torneio Internacional de Basquetebol em Lisboa e para mais um dia de emoções no Open dos Estados Unidos, o último Grand Slam da temporada no ténis.

O essencial no panorama desportivo nacional e internacional para este domingo:

Grande Prémio dos Países Baixos, 13.ª prova do Mundial de Fórmula 1, em Zandvoort, às 14:00 (Eleven).

Basquetebol

Torneio Internacional de Basquetebol de Lisboa:

Real Betis, Esp - Obradoiro, Esp, 14:15 (Pavilhão João Rocha)

Sporting, Por - Benfica, Por, 16:30 (Pavilhão João Rocha).

Ciclismo

Volta a Espanha, com a participação de Nelson Oliveira (Movistar) e Rui Oliveira (UAE-Emirates):

21.ª etapa: Padrón - Santiago de Compostela, 33,8 km (CRI).

Futebol

Termina Torneio de Limoges, com a participação da seleção portuguesa de sub-18, no Complexo Desportivo de Beaublanc, França: Portugal - Suíça, 18:30 (horas locais, -1 em Portugal continental).

Fase de qualificação do Mundial do Qatar 2022, zona africana, 2.ª eliminatória:

Grupo E:

Ruanda - Quénia, 14:00

Grupo F:

Gabão - Egito, 20:00

Grupo H:

Togo - Namíbia, 17:00.

Fase de qualificação do Mundial do Qatar 2022, zona CONCACAF, 2.ª jornada:

Grupo A:

Jamaica - Panamá, 23:00.

Fase de qualificação do Mundial do Qatar 2022, zona CONMEBOL, 2.ª jornada:

Brasil - Argentina, 20:00

Equador - Chile, 22:00

Paraguai - Colômbia, 23:00

Uruguai - Bolívia, 23:00

Fase de qualificação do Mundial do Qatar 2022, zona europeia, 5.ª jornada:

Grupo B:

Kosovo - Grécia, 19:45

Espanha - Geórgia, 19:45

Grupo C:

Bulgária - Lituânia, 17:00

Suíça - Itália, 19:45

Grupo E:

Bielorrússia - País de Gales, 14:00

Bélgica - República Checa, 19:45

Grupo I:

Albânia - Hungria, 17:00

Inglaterra - Andorra, 17:00

San Marino - Polónia, 19:45

Grupo J:

Islândia - Macedónia do Norte, 17:00

Alemanha - Arménia, 19:45

Roménia - Liechtenstein, 19:45.

Futsal

Jogo particular, no Pavilhão Cidade de Viseu: Portugal - Paraguai, 19:00.

Hóquei em patins

Jogo particular, no Pavilhão Fidelidade do Estádio da Luz: Benfica, Por - HC Liceo, Esp, 15:00 (BTV).

Jogos Paralímpicos

Terminam Jogos Paralímpicos Tóquio2020, no Japão.

Hora local (hora de Portugal continental).

Atletismo/Maratona/T46 - Manuel Mendes, 06:50 (22:50)

Atletismo/Maratona/T12 - Odete Fiúza, 06:50 (22:50)

Cerimónia de encerramento, no Estádio Olímpico de Tóquio, às 20:00 locais (12:00 em Portugal continental).

Outras modalidades (no programa do dia): badminton, basquetebol em cadeira de rodas, futebol, tiro e voleibol sentado.

Voleibol

Prossegue Europeu masculino, com a participação da seleção portuguesa, em Cracóvia, Gdansk e Katowice (Polónia), Ostrava (República Checa), Tallinn (Estónia) e Tampere (Finlândia), até 19.

Grupo A (Cracóvia, Polónia):

Portugal - Ucrânia, 17:30 locais (16:30 em Portugal continental)

Grécia - Polónia, 20:30 locais (19:30 em Portugal continental).