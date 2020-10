Não há muito futebol para ver, mas o dia vai ser agitado no mundo do futebol: esta segunda-feira, termina o mercado de transferências em Inglaterra, Itália, França, Espanha e Alemanha.

Como habitualmente, pode acompanhar todas as novidades do mercado de transferências no Maisutebol.

É dia também da Seleção Nacional se concentrar na Cidade do Futebol para iniciar a preparação para o triplo compromisso frente a Espanha, França e Suécia.

Na II Liga, termina a 5.ª jornada da II Liga, com o Vizela a receber o Desportivo das Chaves. A partida tem início agendado para as 19h45 e transmissão na SportTV+.

Nota ainda para a Volta a Portugal, que termina com a oitava etapa, com 17,7 km em Lisboa.