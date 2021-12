Domingo de muito futebol, para seguir através do Maisfutebol. Mais três jogos do campeonato nacional, com destaque para o Sp. Braga-Estoril, com o quarto lugar em disputa a partir das 20h30.



Se quiser ver Cristiano Ronaldo, Diogo Dalot e Bruno Fernandes em campo, fique atento a partir das 14 horas ao Manchester United-Crystal Palace, já com Ralf Rangnick no banco de suplentes dos red devils.



Mas o dia não é só feito de futebol. Às 17h30, corre-se mais uma prova de Fórmula Um na Arábia Saudita, com Lewis Hamilton e Max Verstappen ombro a ombro na luta pelo título mundial.



I Liga, 13.ª jornada:

Santa Clara - Arouca, 15h30

Gil Vicente-Famalicão, 18h00

Sp. Braga-Estoril, 20h30



II Liga, 13ª jornada:



Penafiel - Académica, 11h00

Sporting da Covilhã - Desportivo de Chaves, 14h00

Trofense - Académico de Viseu, 15h30

Mafra - Farense, 20h30

--

Fórmula 1: GP Arábia Saudita, 17h30

--

Premier League



Leeds-Brentford, 14h00

Man. United-Crystal Palace, 14h00

Tottenham-Norwich, 14h00

Aston Villa-Leicster, 16h30



La Liga



Rayo Vallecano-Espanhol, 13h00

Elche-Cadiz, 15h15

Levante-Osasuna, 17h30

Celta-Valencia, 20h00



Bundesliga



Estugarda - Hertha Berlim, 14h30

Borussia Mönchengladbach - Friburgo, 16h30

Serie A



Bolonha - Fiorentina, 11h30

Spezia - Sassuolo, 14h00

Veneza - Verona, 14h00

Sampdoria - Lazio, 17h00

Juventus - Génova, 19h45



Ligue 1



Saint-Étienne - Rennes, 12h00

Lorient - Nantes, 14h00

Mónaco - Metz, 14h00

Montpellier - Clermont, 14h00

Reims - Angers, 14h00

Nice - Estrasburgo, 16h00

Bordéus - Lyon, 19h45