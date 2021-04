O FC Porto joga nesta quarta-feira uma cartada importantíssima rumo à continuidade na Liga dos Campeões. Em Sevilha, os azuis e brancos jogam a 1.ª mão dos quartos de final com o Chelsea a partir das 20h00, num jogo que será transmitido pela TVI.

À mesma hora, Bayern Munique e PSG defrontam-se na Alemanha, na reedição da final de Lisboa no verão passado.

Mas há mais futebol pela Europa. Em Itália é tarde/noite de jogo grande, com a Juventus de Cristiano Ronaldo a receber o Nápoles de Mário Rui para a Liga italiana a partir das 17h45.

As modalidades também têm emoções garantidas, com dérbi entre Sporting e Benfica no andebol e a 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões entre o FC Porto e o Aalborg na Dinamarca, jogo para o qual os dragões partem com uma vantagem de três golos.

O ESSENCIAL NESTA QUARTA-FEIRA:

Futebol:

Liga dos Campeões, quartos de final, 1.ª mão:

FC Porto, Por – Chelsea, 20:00 (Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilha, TVI)

Bayern Munique – Paris Saint-Germain, 20:00 (Eleven Sports 2).

Liga italiana:

Inter Milão - Sassuolo, 17:45 (SportTV2).

Juventus - Nápoles, 17:45 (SportTV1).

Liga espanhola, jogo em atraso da 29.ª jornada:

Real Sociedad - Athletic Bilbau, 20:00 (Eleven Sports 3).

Taça de França, oitavos de final:

Sedan Ardennes - Angers, 15:45

Châteauxbriant - Montpellier, 17:45 (SportTV5).

Andebol

Liga dos Campeões, oitavos de final, 2.ª mão:

Aalborg - FC Porto, 17:45 (Porto Canal)

Nacional, 1.ª fase, jogo em atraso da 14.ª jornada:

Sporting - Benfica, 20:00 (Sporting TV).