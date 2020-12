Fechada a fase de grupos da Liga dos Campeões, é dia adeus à fase de grupos da Liga Europa: Benfica e Sp. Braga já têm o apuramento para os 16 avos de final da competição, mas podem ainda fazê-lo na liderança dos respetivos grupos.

As águias defrontam foram os belgas do Standard Liège a partir das 17h55 e os arsenalistas recebem às 20h00 os ucranianos do Zorya.

É ainda dia de antevisões para os jogos da Taça de Portugal, com destaque para o Sporting-Paços de Ferreira, que se joga na sexta-feira à noite.

Esta quinta-feira a seleção portuguesa de sub-21 fica a conhecer os adversários na fase final do Campeonato da Europa: o sorteio está marcado para as 14h00 e a equipa das quinas está no Pote 2 com Itália, Dinamarca e Países Baixos.

JOGOS DA LIGA EUROPA:

Grupo A:

CSKA Sófia, Bul - Roma, Ita, 17:55

Young Boys, Sui - Cluj, Rom, 17:55

Grupo B:

Dundalk, Irl - Arsenal, Ing, 17:55

Rapid Viena, Aut - Molde, Nor, 17:55

Grupo C:

Bayer Leverkusen, Ale - Slavia Praga, Che, 17:55

Hapoel Beer-Sheva, Isr - Nice, Fra, 17:55

Grupo D:

Standard Liège, Bel - Benfica, Por, 17:55

Lech Poznan, Pol - Rangers, Escl, 17:55

Grupo E:

PSV Eindhoven, Hol - Omonia, Chp, 17:55

PAOK Salónica, Gre - Granada, Esp, 17:55

Grupo F:

Nápoles, Ita - Real Sociedad, Esp, 17:55

Rijeka, Cro - AZ Alkmaar, Hol, 17:55

Grupo G:

Sporting de Braga, Por - Zorya Luhansk, Ucr, 20:00

Leicester, Ing - AEK Atenas, Gre, 20:00

Grupo H:

Sparta de Praga, Che - AC Milan, Ita, 20:00

Celtic, Esc - Lille, Fra, 20:00

Grupo I:

Maccabi Telavive, Isr - Sivasspor, Tur, 20:00

Villarreal, Esp - Qarabag, Aze, 20:00

Grupo J:

Tottenham, Ing - Antuérpia, Bel, 20:00

Ludogorets, Bul - LASK, Aut, 20:00

Grupo K:

Wolfsberger, Aut - Feyenoord, Hol, 20:00

Dinamo Zagreb, Cro - CSKA Moscovo, Rus, 20:00

Grupo L:

Slovan Liberec, Che - Estrela Vermelha, Ser, 20:00

Hoffenheim, Ale - Gent, Bel, 20:00.