A 14ª jornada da Liga arranca às 20h15, na Mata Real. O Paços de Ferreira, que vem de três derrotas consecutivas no campeonato, recebe um Gil Vicente que fez oito pontos nos últimos quatro jogos. Poderá seguir o jogo AO MINUTO.



Nem só de futebol se fará a sexta-feira. O Grande Circo da Fórmula Um já está em Abu Dhabi e os treinos livres darão algumas indicações para a corrida que decidirá o título mundial da categoria principal no mundo do automobilismo.



Vale a pena também lembrar que Ruben Amorim faz a antevisão ao jogo contra o Boavista às 12h30 e Petit fala precisamente à mesma hora.



No futebol internacional o menu é o seguinte:



Liga espanhola, 17.ª jornada:

Maiorca - Celta de Vigo, 20:00 (Eleven 2).

Liga italiana, 17.ª jornada:

Génova - Sampdoria, 19:45 (SportTV3).

Liga inglesa, 16.ª jornada:

Brentford - Watford, 20:00 (SportTV2).

Liga alemã, 15.ª jornada:

Colónia - Augsburgo, 19:30 (Eleven 1).

Liga francesa, 18.ª jornada:

Nantes - Lens, 20:00 (Eleven 3).