Esta segunda-feira começa oficialmente a temporada da armada lusa do Wolverhampton. A equipa de Nuno Espírito Santo visita o terreno do Sheffield United a partir das 18h00, em jogo da 1.ª jornada da Premier League.

Pouco depois, às 20h15, o Chelsea de Frank Lampard abre a época no terreno do Brighton.

Em Portugal, disputa-se mais uma partida da 1.ª ronda da II Liga: o Penafiel recebe o Sp. Covilhã às 19h45.

Na Alemanha, o Borussia Dortmund de Raphael Guerreira entra em ação na primeira eliminatória da Taça no terreno do Duisburgo, também com início às 19h45.

Os jogos desta segunda-feira:

Liga inglesa, 1.ª jornada:

Sheffield United – Wolverhampton, 20:00 (SportTV1)

Brighton – Chelsea, 20:00 (SportTV2).

II Liga, 1.ª jornada:

Penafiel - Sporting da Covilhã, 19:45 (SportTV+).

Taça da Alemanha, 1.ª eliminatória:

Duisburgo - Borussia Dortmund, 19:45 (SportTV3).