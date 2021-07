Esta quinta-feira será a vez de ver o Belenenses SAD a testar o Sporting de Ruben Amorim. Depois do 2-2 contra o Portimonense, os campeões nacionais defrontam a equipa de Petit, às 20 horas.

Há outra equipa da Liga em ação. A partir das 17h30, o Marítim defronta o Varzim.



Nota ainda para a homenagem da Câmara Municipal da Maia a Bruno Fernandes, agendada para as 15 horas nos Paços do Concelho maiato. O jogador do Manchester United e da Seleção Nacional será agraciado pelo município onde tem raízes, pois a família Fernandes é da freguesia de Gueifães.



A Volta a França em ciclismo corre a 18ª etapa, entre Pau e Luz Ardiden, 129,7 km. O português Rúben Guerreiro está a fazer uma excelente prova e é 18º na geral.