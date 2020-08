Este domingo, Manchester United e Sevilha discutem o primeiro lugar entre os finalistas da Liga Europa, cuja reta final está a ser realizada na Alemanha. A partida entre a equipa espanhola e a inglesa, onde militam os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, arranca às 20h00.

O dia vai ser também de decisões noutras frentes. Aqui ao lado jogam-se as segundas mãos das meias-finais do play-off de promoção à Liga espanhola, com destaque para o Almería treinado pelo português José Gomes.

Em Itália, há Frosinone-Spezia, a contar para a 1.ª mão da final de acesso à Serie A.

Foram do futebol, mais concretamente nos desportos motorizados, destaque para o Grande Prémio da Áustria em MotoGP, onde estará Miguel Oliveira, e para o Grande Prémio de Espanha em Fórmula 1.

FUTEBOL:

Play-off de acesso à Liga italiana, final, 1.ª mão (horas de Lisboa):

Frosinone – Spezia, 20:15.

Liga Europa, meias-finais, até 17 (horas de Lisboa):

Sevilha - Manchester United, 20:00 (Colónia, SportTV1 e SIC).

Play-off de acesso à Liga espanhola, 1.ª eliminatória, 2.ª mão (horas de Lisboa):

Almeria - Girona, 18:00

Saragoça - Elche, 21:00.

DESPORTOS MOTORIZADOS:

Grande Prémio de Espanha, 6.ª prova do Mundial de Fórmula 1, no circuito de Barcelona-Catalunha, em Montmeló, às 14:10 (horas de Lisboa, Eleven Sports 3).

MotoGP: Grande Prémio da Áustria, 5.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), no circuito Red Bull Ring, em Spielberg (horas de Lisboa):

Moto3, warm up, às 07:40 (SportTV1), e corrida, às 10:00 (SportTV1)

Moto2, warm up, às 08:10 (SportTV1), e corrida, às 11:20 (SportTV1)

MotoGP, warm up, às 08:40 (SportTV1), e corrida, às 13:00 (SportTV1).