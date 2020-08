O Shakhtar Donetsk de Luís Castro e o Inter Milão lutam esta segunda-feira pela segunda vaga na final da Liga Europa 2019/20, onde já está o Sevilha.

Em Portugal, a atualidade futebolística ficará marcada pela conferência de imprensa de apresentação do ex-internacional português Tiago como novo treinador do V. Guimarães.

O Sporting regressa à Academia de Alcochete esta segunda-feira para exames e testes fisicos. O mesmo acontece com o Moreirense, enquanto Rio Ave e Gil Vicente já iniciarão os treinos

HOJE VAI SER NOTÍCIA:

Liga Europa, meias-finais (horas de Lisboa):

Shakhtar Donetsk - Inter Milão, 20:00 (Düsseldorf, SportTV1).

Apresentação de Tiago Mendes como treinador da equipa principal do Vitória de Guimarães, no relvado do Estádio D. Afonso Henriques, às 11:30 (entrada da comunicação social pela porta press).

Primeiro treino da equipa do Rio Ave, no Estádio dos Arcos, às 10:00 (aberto à comunicação social), antecedido de declarações de um jogador à comunicação social, na sala de imprensa do estádio, às 09:45.