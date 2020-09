Esta quinta-feira é a vez do Rio Ave entrar oficialmente na época, com a segunda pré-eliminatória de acesso à Liga Europa.

A equipa portuguesa entra em campo às 19h00, na Bósnia, frente ao Borac Banja Luka. A partida tem transmissão na SportTV1.

Em Inglaterra, prossegue a segunda eliminatória da Taça da Liga, com a entrada em cena da armada lusa do Wolverhampton, frente ao Stoke City.

Os jogos da Taça da Liga inglesa:

Burnley - Sheffield United, 17:30

Wolverhampton - Stoke City, 19:00

Brighton & Hove Albion - Portsmouth, 19:45.

Em França, o Marselha de André Villas-Boas defronta a partir das 20h00 o Saint-Étienne, em jogo atrasado da 1.ª jornada do campeonato. A transmissão estará a cargo da Eleven Sports 1.

Antes, às 15h00, o treinador do Benfica, Jorge Jesus, faz a antevisão ao encontro com o Famalicão, da 1.ª ronda da Liga. Uma conferência que vai poder acompanhar EM DIRETO no Maisfutebol.

É também dia de o FC Porto entrar em cena na fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol. Os dragões defrontam o Elverum Handebol, da Noruega, a partir das 19h45.