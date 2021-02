Sp. Braga e Benfica representam esta quinta-feira Portugal na Liga Europa. Os arsenalistas são os primeiros a entrar em campo, defrontando em casa o Sp. Braga de Paulo Fonseca a partir das 17h55.

Às 20h00, o Benfica «recebe» o Arsenal no Olímpico de Roma. São dois dos 16 duelos dos 16 avos de final da segunda competição mais importante de clubes da Europa e na qual há muitos portugueses em ação.

O programa da 1.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa:

Olympiacos, Gre - PSV Eindhoven, Hol, 17:55

Young Boys, Sui - Bayer Leverkusen, Ale, 17:55

Krasnodar, Rus - Dínamo Zagreb, Cro, 17:55

Sporting de Braga, Por - Roma, Ita, 17:55

Slavia Praga, Che - Leicester, Ing, 17:55

Estrela Vermelha, Ser - AC Milan, Ita, 17:55

Real Sociedad, Esp - Manchester United, Ing, 17:55

Dínamo Kiev, Ucr - Club Brugge, Bel, 17:55

Wolfsberger, Aut - Tottenham, Ing, 17:55

Lille, Fra - Ajax, Hol, 20:00

Maccabi Telavive, Isr - Shakhtar Donetsk, Ucr, 20:00

Granada, Esp - Nápoles, Ita, 20:00

Molde, Nor - Hoffenheim, Ale, 20:00

Salzburgo, Aut - Villarreal, Esp, 20:00

Antuérpia, Bel - Rangers, Esc, 20:00

Benfica, Por - Arsenal, Ing, 20:00

Por cá, já se apontam baterias para a 20.ª jornada da Liga, estando agendadas várias conferências de imprensa de treinadores. Paulo Sérgio, do Portimonense, faz a antevisão à visita ao terreno do Sporting pelas 12h15, a mesma hora a que falará Ricardo Soares (Gil Vicente) sobre a partida com o Santa Clara. Vaso Seabra, do Boavista, faz a antevisão ao duelo com o Moreirense às 12h30 e pouco depois é a vez de Daniel Ramos, técnico do Santa Clara.

Nas modalidades, destaque para os duelos das meias-finais masculinas e femininas do Open da Austrália em ténis. Novak Djokovic mede forças com o surpreendente Aslan Karatsev, Naomi Osaka e Serena Williams defrontam-se numa final antecipada e na outra meia-final há duelo entre Karolina Muchova e Jennifer Brady.

BASQUETEBOL