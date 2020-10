Este domingo prossegue a quarta jornada da Liga, com quatro jogos no menu: o Paços de Ferreira-Santa Clara, o Belenenses-Moreirense, o Farense-Famalicão e o Rio Ave-Benfica.

Como sempre, poderá acompanhar estas partidas AO MINUTO aqui no Maisfutebol.

Mas há muito mais futebol por essa Europa fora, com destaque para as cinco principais ligas.

Em Inglaterra, o Tottenham de José Mourinho recebe o West Ham, a partir das 16h30. Na Alemanha, teremos o Eintracht Frankfurt de André Silva em ação às 14h30, frente ao Colónia, e o Schalke de Gonçalo Paciência a partir das 17h00, na receção ao União de Berlim.

Seguimos para Itália, onde a Roma de Paulo Fonseca defronta o Benevento, a partir das 19h45, e para França: às 12h00, o Lyon de Anthony Lopes joga em Estrasburgo e às 14h00 o Mónaco de Florentino recebe o Montpellier de Pedro Mendes. O dia em solo gaulês termina às 20h00, com a receção do Lille de Renato Sanches, José Fonte, Xeka e Tiago Djaló ao Lens.

Já em Espanha, destaque para a deslocação do Valência de Guedes e Thierry ao terreno do Villarreal, e para a receção do Betis de William Carvalho à Real Sociedad.

Nos desportos motorizados, destaque para Miguel Oliveira: o piloto português da KTM vai sair da 18.º posição no Grande Prémio de MotoGP de Aragão, que tem início às 13h00.

Todos os jogos do dia:

Liga:

Paços de Ferreira - Santa Clara, 15:00 (SportTV1)

Belenenses – Moreirense, 15:00 (SportTV3)

Farense – Famalicão, 17:30 (SportTV1)

Rio Ave – Benfica, 20:00 (SportTV1).

--

Liga espanhola:

Eibar - Osasuna, 11:00 (Eleven Sports 1)

Athletic Bilbau - Levante, 13:00 (Eleven Sports 1)

Villarreal - Valência, 15:00 (Eleven Sports 1)

Alavés - Elche, 17:30 (Eleven Sports 5)

Huesca - Valladolid, 17:30 (Eleven Sports 1)

Betis - Real Sociedad, 20:00 (Eleven Sports 1).

--

Bundesliga:

Colónia - Eintracht Frankfurt, 14:30 (Eleven Sports 2)

Schalke 04 - União Berlim, 17:00 (Eleven Sports 2).

--

Premier League:

Sheffield United - Fulham, 12:00 (SportTV3)

Crystal Palace - Brighton, 14:00 (SportTV2)

Tottenham - West Ham, 16:30 (SportTV2)

Leicester - Aston Villa, 19:15 (SportTV2).

--

Serie A:

Bolonha - Sassuolo, 11:30 (SportTV+)

Spezia - Fiorentina, 14:00

Torino - Cagliari, 14:00

Udinese - Parma, 17:00 (SportTV4)

Roma - Benevento, 19:45 (SportTV3).

--

França:

Estrasburgo - Lyon, 12:00 (Eleven Sports 2)

Angers - Metz, 14:00 (Eleven Sports 5)

Mónaco - Montpellier, 14:00 (Eleven Sports 4)

Nantes - Brest, 14:00

Saint-Étienne - Nice, 16:00 (Eleven Sports 3)

Lille - Lens, 20:00 (Eleven Sports 4).