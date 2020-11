Depois da Seleção principal ter concluído a sua participação na Liga das Nações, esta quarta-feira será a vez dos sub-21 de Rui Jorge entrarem em campo para tentarem garantir o primeiro lugar do Grupo 7 da fase de qualificação para o Europeu da categoria. Mas há muito mais futebol para ver ao longo do dia.

A seleção de sub-21 já garantiu a qualificação para a fase final do Europeu que se vai disputar, no próximo ano, na Hungria e Eslovénia, no jogo anterior, com uma vitória sem brilho diante do Chipre (2-1), mas agora quer elevar a fasquia e despedir-se da fase de qualificação com novo triunfo, desta feita, no Municipal de Portimão, sobre os Países Baixos, de forma a garantir o primeiro lugar do grupo. O início do jogo está marcado para as 19h30 e terá atenção especial da parte do Maisfutebol.

Além dos sub-21, há ainda dezoito jogos da Liga das Nações para acompanhar ao longo do dia [veja a lista completa mãos abaixo], com destaque para a visita da Itália à Bósnia, para a receção da Polónia aos Países Baixos, bem como um difícil teste aos «diabos» da Bélgica que vão receber a Dinamarca.

Um dia também importante para o futebol feminino português. A equipa do Benfica vai procurar chegar aos 16 avos de final da Liga dos Campeões, em Bruxelas, diante do Anderlecht, enquanto, cá em Portugal, Estoril e Sp. Braga vão decidir quem vai defrontar o Benfica na final da Taça de Portugal da última época.

Futebol à parte, uma referência também para o andebol, com a equipa do FC Porto em ação na Liga dos Campeões frente ao Paris Saint-Germain, num jogo que está marcado para as 17h45.

Os jogos desta quarta-feira

Apuramento para o Euro2021

Portugal - Países Baixos, 19:30 (Canal 11).

Liga das Nações

Bósnia-Herzegovina - Itália, 19:45 (SportTV5)

Polónia - Países Baixos, 19:45 (SportTV3)

Bélgica - Dinamarca, 19:45 (SportTV2)

Inglaterra - Islândia, 19:45 (SportTV1)

Áustria - Noruega, 19:45

Irlanda do Norte - Roménia, 19:45

Israel - Escócia, 19:45

República Checa - Eslováquia, 19:45

Hungria - Turquia, 19:45

Sérvia - Rússia, 19:45

República da Irlanda - Bulgária, 19:45

País de Gales - Finlândia, 19:45

Arménia - Macedónia, 17:00 (SportTV3)

Geórgia - Estónia, 17:00 (SportTV2)

Kosovo - Moldávia, 19:45

Grécia - Eslovénia, 19:45

Cazaquistão - Lituânia, 15:00 (SportTV1)

Albânia - Bielorrússia, 15:00 (SportTV2).

Liga de Campeões feminina

Anderlecht-Benfica, 19:30 (horas locais, -1 em Lisboa, BTV)

Taça de Portugal feminina, meias-finais

Estoril Praia - Sporting de Braga, 14:30 (Canal 11)